Milan, retroscena di calciomercato: sondato Moreira dello Strasburgo

Calciomercato Milan, emergono retroscena su Diego Moreira: il giovane portoghese dello Strasburgo era nel mirino dei rossoneri.
Francesco De Benedittis

Il calciomercato è terminato da quasi una settimana, e ora iniziano a emergere i primi retroscena su acquisti mancati, contatti e sondaggi. Uno di questi riguarda anche il Milan ed è stato rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube Fabrizio Romano in Italiano.

Secondo l’esperto di mercato, il Milan avrebbe sondato il giovane talento portoghese Diego Moreira, attualmente allo Strasburgo e in passato al Chelsea. Il giocatore non è stato seguito solo dai rossoneri, ma anche dall’Atalanta. Lo Strasburgo, come già successo per il terzino destro Guela Doue, avrebbe però manifestato la ferma volontà di trattenere il portoghese. Ecco le parole di Moretto:

"Il Milan aveva osservato l'esterno dello Strasburgo Diego Moreira, ma la situazione non sembra aver fatto progressi. L'Atalanta ha mostrato un interesse maggiore nei suoi confronti, ma la trattativa non è andata a buon fine".

Calciomercato Milan, alla scoperta di Diego Moreira: il focus

Diego Moreira è un giovane talento portoghese in forza allo Strasburgo, con il quale ha un contratto fino al 2029. Nato in Belgio nel 2004, è cresciuto calcisticamente in Portogallo nel Benfica, prima di trasferirsi al Chelsea e affermarsi poi in Francia con la maglia dello Strasburgo, con cui ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 7 assist.

Si tratta di un esterno sinistro d’attacco, ma grazie alla sua duttilità può essere impiegato anche come centrocampista o terzino sinistro. Moreira è un giocatore veloce, abile nel dribbling e capace di adattarsi a diversi ruoli, come dimostrato dal recente utilizzo da terzino sinistro.

