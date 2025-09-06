Milan, retroscena di calciomercato: sondato Moreira dello Strasburgo

"Il Milan aveva osservato l'esterno dello Strasburgo Diego Moreira, ma la situazione non sembra aver fatto progressi. L'Atalanta ha mostrato un interesse maggiore nei suoi confronti, ma la trattativa non è andata a buon fine".

Calciomercato Milan, alla scoperta di Diego Moreira: il focus

Diego Moreira è un giovane talento portoghese in forza allo Strasburgo, con il quale ha un contratto fino al 2029. Nato in Belgio nel 2004, è cresciuto calcisticamente in Portogallo nel Benfica, prima di trasferirsi al Chelsea e affermarsi poi in Francia con la maglia dello Strasburgo, con cui ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 7 assist.