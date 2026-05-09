Il Milan continua a muoversi sotto traccia, intensificando i colloqui con agenti e intermediari per raccogliere informazioni e valutare possibili opportunità di mercato. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di David Alaba, difensore austriaco classe 1992, in scadenza di contratto con il Real Madrid e quindi destinato a liberarsi a parametro zero. L’operazione, però, non convince pienamente la dirigenza rossonera. Il profilo è di alto livello internazionale, ma diversi fattori stanno rallentando qualsiasi accelerazione concreta.