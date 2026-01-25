Calciomercato, Romano: 'Mateta resta in alto nella lista del Milan'

La finestra invernale di calciomercato ha aperto i battenti il 2 gennaio, ma il Milan si era già mosso in anticipo, mettendo a segno il primo innesto. Si tratta di Niclas Fullkrug , centravanti tedesco arrivato a Milano con la formula del prestito gratuito con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Milan sempre vigile su Mateta

Prima che il club di Via Aldo Rossi chiudesse il colpo col West Ham si erano fatti tanti nomi per la punta del Milan. Uno di questi, tra i più apprezzati in dirigenza, era quello di Jean-Philippe Mateta. Attaccante francese del Crystal Palace, il cui contratto è in scadenza il prossimo 2027 ma che sembra deciso a provare una nuova avventura. Nelle ultime settimane il francese è finito al centro di voci su un forte interesse della Juventus, che, però, difficilmente si concretizzerà nei prossimi giorni. Ne ha parlato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube. Ecco, di seguito, le sue parole.