Goretzka e non solo—
A centrocampo serve un colpo di alto profilo. Consideriamo Modric ancora sotto contratto con il Milan. Rabiot inamovibile a sinistra, a destra servirebbe un profilo come quello di Goretzka. Anche lui se ne andrà dal Bayern Monaco a parametro zero e sarebbe un profilo perfetto per Allegri (qui tutte le varianti tattiche). Esperto in Champions, ha vinto tutto con il Bayern Monaco: per giocare di nuovo in Europa e puntare a vincere servono questi colpi. Ultimo colpo importante è l'attaccante: al Milan servirà un bomber d'area di rigore importante. Per ora si sono fatti molti nomi. Quelli più interessanti potrebbero essere quelli di Lewandowski e Kean. Due giocatori che hanno esperienza (in Europa il primo in Italia e con Allegri il secondo). Questi potrebbero essere i colpi da fare per il Milan per puntare a vincere.
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