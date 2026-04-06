Partiamo con il reparto arretrato: che sia difesa a quattro o difesa a tre al Milan di Massimiliano Allegri servirà un colpo davvero importante. Un centrale di difesa che possa amalgamarsi al meglio con i giocatori già presenti in rosa. Al momento ci sono Gabbia, De Winter, Tomori, Pavlovic e Odogu. Allegri potrebbe volere giocatori già pronti e con esperienza in Serie A o in Champions League. Un profilo che potrebbe mettere tutti d'accordo è quello di Mario Gila. Esperienza da vendere con la Lazio, giocatore veloce che manca in questo momento al reparto rossonero e in scadenza di contratto nel 2027. Discorso tattico a parte al Milan servirebbe anche un esterno di difesa/centrocampo per completare il reparto. Al momento i rossoneri hanno Bartesaghi ed Estupinan a sinistra e Saelemaekers e Athekame a destra. Inserire anche qui un profilo esperto sarebbe davvero prezioso. Un nome che potrebbe fare al caso del Milan? Perché non pensare a un giocatore come Raphaël Guerreiro che lascerà il Bayern a parametro zero. Non ci sono indiscrezioni, ma sarebbe il profilo giusto a livello di costi ed esperienza.