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Calciomercato Milan, questi colpi per puntare davvero a vincere: ecco cosa serve ad Allegri

Calciomercato, quattro colpi al top per vincere: Milan ecco quale deve essere il tuo piano
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero muoversi tantissimo in estate. Ecco i colpi che servirebbero ad Allegri per puntare a vincere davvero. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan sfiderà questa sera il Napoli: 31^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Partita che vale più per il secondo posto che per il primo vista la vittoria dell'Inter contro la Roma che ha riportato i nerazzurri a 9 punti dal Diavolo. Se la dirigenza del Milan vorrà vincere davvero o comunque provarci davvero dovrà puntare a un calciomercato importante. Ecco i colpi che potrebbero servire ad Allegri in estate.

Calciomercato Milan, i colpi ideali per Allegri

Partiamo con il reparto arretrato: che sia difesa a quattro o difesa a tre al Milan di Massimiliano Allegri servirà un colpo davvero importante. Un centrale di difesa che possa amalgamarsi al meglio con i giocatori già presenti in rosa. Al momento ci sono Gabbia, De Winter, Tomori, Pavlovic e Odogu. Allegri potrebbe volere giocatori già pronti e con esperienza in Serie A o in Champions League. Un profilo che potrebbe mettere tutti d'accordo è quello di Mario Gila. Esperienza da vendere con la Lazio, giocatore veloce che manca in questo momento al reparto rossonero e in scadenza di contratto nel 2027. Discorso tattico a parte al Milan servirebbe anche un esterno di difesa/centrocampo per completare il reparto. Al momento i rossoneri hanno Bartesaghi ed Estupinan a sinistra e Saelemaekers e Athekame a destra. Inserire anche qui un profilo esperto sarebbe davvero prezioso. Un nome che potrebbe fare al caso del Milan? Perché non pensare a un giocatore come Raphaël Guerreiro che lascerà il Bayern a parametro zero. Non ci sono indiscrezioni, ma sarebbe il profilo giusto a livello di costi ed esperienza.

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Goretzka e non solo

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A centrocampo serve un colpo di alto profilo. Consideriamo Modric ancora sotto contratto con il Milan. Rabiot inamovibile a sinistra, a destra servirebbe un profilo come quello di Goretzka. Anche lui se ne andrà dal Bayern Monaco a parametro zero e sarebbe un profilo perfetto per Allegri (qui tutte le varianti tattiche). Esperto in Champions, ha vinto tutto con il Bayern Monaco: per giocare di nuovo in Europa e puntare a vincere servono questi colpi. Ultimo colpo importante è l'attaccante: al Milan servirà un bomber d'area di rigore importante. Per ora si sono fatti molti nomi. Quelli più interessanti potrebbero essere quelli di Lewandowski e Kean. Due giocatori che hanno esperienza (in Europa il primo in Italia e con Allegri il secondo). Questi potrebbero essere i colpi da fare per il Milan per puntare a vincere.

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