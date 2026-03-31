Calciomercato, nuova offerta per André? Ecco cosa filtra dal Milan

Continuano le voci di calciomercato intorno al Milan in vista della prossima sessione estiva. I rossoneri starebbero cercando già giocatori da aggiungere alla propria rosa in vista di quella che potrebbe essere una stagione ricca di impegni. Uno dei calciatori cercati di recente dal Diavolo è André centrocampista brasiliano del Corinthians. Ieri sono arrivate notizie dal Brasile secondo le quali i rossoneri avrebbero rilanciato ancora per il talento con una nuova offerta . Arrivano notizie differenti dall'Italia.

Come riportato da 'Il Corriere dello Sport' il Milan avrebbe deciso di abbandonare definitivamente la trattativa per André. Secondo quanto riportato dal quotidiano l’ipotesi arrivata ieri dal Brasile non avrebbe trovato conferme nella sede del Milan, in quanto la dirigenza avrebbe deciso di non proseguire i dialoghi con il Corinthians dopo che la squadra brasiliano aveva cambiato le carte in tavolo al momento della chiusura dell’affare. Questo episodio non sarebbe stato gradito dal Milan che aveva anche definito tutti gli accordi con il calciatore.