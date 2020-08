Calciomercato Milan – Vice Theo: contatti per Viña. Piace anche Iago

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan è alla ricerca di un vice di Theo Hernández sulla fascia sinistra della difesa.

Per questo, nelle ultime ore, avrebbe avuto nuovi contatti con il Palmeiras per Matías Viña, classe 1997, laterale mancino uruguaiano che il club rossonero segue sin dai tempi in cui militava, in patria, nella fila del Nacional di Montevideo.

Il club di San Paolo, però, chiederebbe addirittura 10 milioni di euro per cedere Viña. Al Milan piace, però, anche un brasiliano. Si tratta di Iago Amaral Borduchi, sempre del 1997, laterale che gioca in Germania, nella fila dell’Augsburg.

