PM – Calciomercato Milan: occhi su Iago. Ecco quanto costa il brasiliano

di Louis Girardi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è interessato a Iago Amaral Borduchi, giovane 23enne brasiliano, terzino sinistro dell’Augsburg.

Iago è nato a Monte Azul Paulista il 23 marzo 1997 ed è un laterale completo. Attento in marcatura, brillante in fase di inserimento. Tecnica raffinata, cross, una marcia in più sulla fascia, una spinta costante e tanta resistenza.

L’anno scorso dall’Internacional si trasferì in Germania, all’Augsburg. Ai tempi dell’Internacional, il Milan aveva mostrato grande interesse, tant’è che i rossoneri mandarono degli scout al torneo di Tolone, la competizione che raggruppa 8 squadre selezionate dagli organizzatori in funzione delle loro prestazioni.

All’epoca, però ci furono dei problemi per prendere Iago, causa passaporto extracomunitario, e il club rossonero rallentò la trattativa, fino a quando arrivò il club tedesco, ovvero l’Augsburg che trovò immediatamente l’accordo con l’Internacional e con il terzino brasiliano.

Oggi il Milan, non ha ancora abbandonato la pista, tant’è che il club rossonero ha chiesto ulteriori informazioni sul passaporto del ragazzo. Causa Covid-19, però, c’è stato un rallentamento per quanto riguarda le pratiche del passaporto e quindi verranno ultimate nei mesi successivi, entro il 2021.

Il Milan, al momento, studia la soluzione migliore per affondare il colpo. Iago è un giocatore che interessa da parecchi anni, è valutato intorno ai 15-20 milioni di euro, viste anche le sue ottime qualità, sia per quanto riguarda il lato offensivo che quello difensivo, e il Milan non vorrebbe far scappare un giocatore con un potenziale enorme.

In questo momento il club tedesco non vorrebbe cedere Iago, però in caso di offerta sui 20 milioni potrebbe far cassa e cedere il terzino. L'agente del giocatore, Marcelo Robalinho dell'agenzia 'Think Ball', non ha voluto dare al momento nessun dettaglio.