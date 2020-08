Milan, Ibrahimovic è volato in Svezia: le ultime news

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, sul suo canale ufficiale su ‘YouTube‘, Zlatan Ibrahimovic ha fatto ritorno in Svezia da poche ore.

Ibrahimovic ha trascorso una prima parte di vacanze, a bordo del suo yacht, in Costa Azzurra e, successivamente, si è spostato in Costa Smeralda. Oggi, poi, il rientro a Stoccolma.

Ibra è volato in patria nell’attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda per il suo rinnovo di contratto con il Milan, che potrebbe arrivare ufficialmente entro il raduno rossonero, in programma lunedì a Milanello.

