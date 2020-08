Calciomercato Milan – Viña, ecco la richiesta del Palmeiras

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come noto, è alla ricerca, sul mercato, di un terzino sinistro che possa fare da vice del titolare Theo Hernández.

Uno dei nomi che, nell’ultimo periodo, è stato accostato con insistenza al Diavolo è quello di Matías Viña, classe 1997, laterale mancino uruguaiano che, però, gioca in Brasile, nella fila del Palmeiras.

Come si ricorderà, il Milan aveva già cercato recentemente Viña, quando il calciatore sudamericano ancora indossava la maglia del Nacional di Montevideo.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Palmeiras vuole 10 milioni di euro per cedere Viña. Il Milan valuterà con attenzione anche perché, al momento, il suo connazionale Diego Laxalt è rimasto in rossonero.

