Calciomercato Milan, un difensore per Allegri: corsa a tre per una maglia

Su Leoni, invece, il Milan sfida l'Inter. I nerazzurri, impegnati nell'affare Ademola Lookman con l'Atalanta, devono vendere Yann Aurel Bisseck o Benjamin Pavard prima di dare l'assalto al giocatore. Pertanto, partono dietro il Milan nella corsa per il cartellino di Leoni, visto che il Diavolo Thiaw l'ha praticamente ceduto.
Occhio anche all'idea De Winter, che piace anche all'Inter—
Il 'Piano B' dell'Inter? Koni De Winter, classe 2002 del Genoa e di scuola Juventus: può andare via per 20 milioni di euro. Anche il Milan, per ora in fase esplorativa, segue gli sviluppi sul belga e tiene d’occhio anche il mercato francese e inglese.
