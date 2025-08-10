Calciomercato Milan, un difensore per Allegri: corsa a tre per una maglia

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come sia imminente la cessione di Malick Thiaw dal Milan al Newcastle in questa finestra di calciomercato : ai rossoneri, 36 milioni di euro di parte fissa più bonus fino a 40 e la necessità, adesso, di reperire un suo forte sostituto.

Calciomercato Milan, Comuzzo o Leoni per Thiaw?

L’idea milanista, secondo il quotidiano generalista, sarebbe quella di pescare un giovane italiano tra Pietro Comuzzo, classe 2005, della Fiorentina e Giovanni Leoni, classe 2006, del Parma. Entrambi, però, costano più di 30 milioni di euro. Su Comuzzo, che a gennaio non passò al Napoli, per volere del Presidente viola Rocco Commisso, per 32 milioni di euro più bonus fino a 35, ci sono anche Manchester United e due club di Bundesliga. Che, si dice, siano pronti a fare passi concreti per lui.