Calciomercato Milan, un difensore per Allegri: corsa a tre per una maglia

Con la cessione di Malick Thiaw al Newcastle, il Milan necessita di un altro difensore in questa fase finale del calciomercato estivo
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come sia imminente la cessione di Malick Thiaw dal Milan al Newcastle in questa finestra di calciomercato: ai rossoneri, 36 milioni di euro di parte fissa più bonus fino a 40 e la necessità, adesso, di reperire un suo forte sostituto.

Calciomercato Milan, Comuzzo o Leoni per Thiaw?

L’idea milanista, secondo il quotidiano generalista, sarebbe quella di pescare un giovane italiano tra Pietro Comuzzo, classe 2005, della Fiorentina e Giovanni Leoni, classe 2006, del Parma. Entrambi, però, costano più di 30 milioni di euro. Su Comuzzo, che a gennaio non passò al Napoli, per volere del Presidente viola Rocco Commisso, per 32 milioni di euro più bonus fino a 35, ci sono anche Manchester United e due club di Bundesliga. Che, si dice, siano pronti a fare passi concreti per lui.

Su Leoni, invece, il Milan sfida l'Inter. I nerazzurri, impegnati nell'affare Ademola Lookman con l'Atalanta, devono vendere Yann Aurel Bisseck o Benjamin Pavard prima di dare l'assalto al giocatore. Pertanto, partono dietro il Milan nella corsa per il cartellino di Leoni, visto che il Diavolo Thiaw l'ha praticamente ceduto.

Occhio anche all'idea De Winter, che piace anche all'Inter

Il 'Piano B' dell'Inter? Koni De Winter, classe 2002 del Genoa e di scuola Juventus: può andare via per 20 milioni di euro. Anche il Milan, per ora in fase esplorativa, segue gli sviluppi sul belga e tiene d’occhio anche il mercato francese e inglese.

