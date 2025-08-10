Calciomercato Milan, Thiaw al Newcastle scombussola i piani di Allegri

Calciomercato Milan, Thiaw ceduto al Newcastle: i retroscena—
Allegri non avrebbe voluto privarsene, secondo la 'rosea' e non lo ha nascosto ai suoi dirigenti. La rivelazione è che Allegri, negli ultimi quattro giorni, insieme al direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, ha provato più volte a far cambiare idea all'ex Schalke 04.
Quando Thiaw ha comunicato che avrebbe voluto andare al Newcastle, il tecnico gli ha spiegato la sua importanza nel progetto, mentre il DS gli ha offerto un rinnovo di contratto (quello attuale, in scadenza il 30 giugno 2027, è da 800mila euro netti a stagione) con stipendio superiore ai 3 milioni di euro netti più bonus all'anno.
Allegri e Tare ci hanno provato, ma niente. Domani visite mediche—
L'ultimo tentativo ieri, dopo l'amichevole Leeds-Milan 1-1, con Tare che, negli spogliatoi, ha parlato per qualche minuto con Thiaw provando a convincerlo, ma non c'è stato niente da fare. Inevitabile, a questo punto, chiudere l'affare con le 'Magpies', che avevano rilanciato la prima offerta, rifiutata, di 30 milioni di euro, con una da 35 più 5 di bonus.
Thiaw, in campo negli ultimi minuti dell'amichevole di Dublino, ha raggiunto Londra con la squadra per quella odierna contro il Chelsea. Poi, rientrerà a Milano con i rossoneri. Preparando, però, con la sua famiglia i bagagli per Newcastle: domani visite mediche in Inghilterra.
