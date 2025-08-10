Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Thiaw al Newcastle: i retroscena della cessione

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Thiaw al Newcastle: i retroscena della cessione

Calciomercato Milan, Thiaw al Newcastle scombussola i piani di Allegri
Malick Thiaw è in procinto di trasferirsi dal Milan al Newcastle in questa sessione estiva di calciomercato: un'offerta irrinunciabile
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sull'imminente trasferimento di Malick Thiaw dal Milan al Newcastle in questa sessione estiva di calciomercato.

Il suo addio, di fatto, ha scombussolato i piani del Milan e di Allegri. Questo perché, dopo essere stato trattato con Como prima e Juventus poi in un ipotetico scambio con Dušan Vlahović, il difensore centrale tedesco aveva conquistato l'allenatore in allenamento e nelle amichevoli.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, Thiaw ceduto al Newcastle: i retroscena

—  

Allegri non avrebbe voluto privarsene, secondo la 'rosea' e non lo ha nascosto ai suoi dirigenti. La rivelazione è che Allegri, negli ultimi quattro giorni, insieme al direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, ha provato più volte a far cambiare idea all'ex Schalke 04.

Quando Thiaw ha comunicato che avrebbe voluto andare al Newcastle, il tecnico gli ha spiegato la sua importanza nel progetto, mentre il DS gli ha offerto un rinnovo di contratto (quello attuale, in scadenza il 30 giugno 2027, è da 800mila euro netti a stagione) con stipendio superiore ai 3 milioni di euro netti più bonus all'anno.

Allegri e Tare ci hanno provato, ma niente. Domani visite mediche

—  

L'ultimo tentativo ieri, dopo l'amichevole Leeds-Milan 1-1, con Tare che, negli spogliatoi, ha parlato per qualche minuto con Thiaw provando a convincerlo, ma non c'è stato niente da fare. Inevitabile, a questo punto, chiudere l'affare con le 'Magpies', che avevano rilanciato la prima offerta, rifiutata, di 30 milioni di euro, con una da 35 più 5 di bonus.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si riaccende ‘last minute’ una vecchia fiamma? Le news >>>

Thiaw, in campo negli ultimi minuti dell'amichevole di Dublino, ha raggiunto Londra con la squadra per quella odierna contro il Chelsea. Poi, rientrerà a Milano con i rossoneri. Preparando, però, con la sua famiglia i bagagli per Newcastle: domani visite mediche in Inghilterra.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA