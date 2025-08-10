Calciomercato Milan, telefonata al Genoa per De Winter: il punto

Calciomercato Milan, De Winter nel mirino del Diavolo

Il Milan, poi, ha chiesto informazioni su Pietro Comuzzo, classe 2005, della Fiorentina. Nel frattempo, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare sondano anche il calciomercato internazionale. La 'rosea', però, ha rivelato come sia stata fatta una telefonata al Genoa per Koni De Winter, classe 2002, belga cresciuto nella Juventus che l'allenatore Massimiliano Allegri già conosce per averlo allenato in bianconero.