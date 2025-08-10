Calciomercato Milan, telefonata al Genoa per De Winter: il punto

Potrebbe essere Koni De Winter il sostituto di Malick Thiaw nel cuore della difesa del Milan in questa finestra di calciomercato. Le ultime
Con Malick Thiaw verso il Newcastle, il Milan ora cerca un suo sostituto - nel ruolo di difensore centrale - in questo calciomercato estivo. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Giovanni Leoni, classe 2006, del Parma, a lungo primo obiettivo dei rossoneri, è giudicato troppo costoso. Sul giovane romano, poi, la concorrenza spaventerebbe il Diavolo: in corsa c'è anche il Liverpool.
Calciomercato Milan, De Winter nel mirino del Diavolo
Il Milan, poi, ha chiesto informazioni su Pietro Comuzzo, classe 2005, della Fiorentina. Nel frattempo, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare sondano anche il calciomercato internazionale. La 'rosea', però, ha rivelato come sia stata fatta una telefonata al Genoa per Koni De Winter, classe 2002, belga cresciuto nella Juventus che l'allenatore Massimiliano Allegri già conosce per averlo allenato in bianconero.