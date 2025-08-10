Pianeta Milan
Calciomercato Milan, via Thiaw può arrivare Leoni: la sua valutazione

Calciomercato Milan, via Thiaw: ora ci sono le condizioni per Leoni
Con la cessione di Malick Thiaw al Newcastle in questo calciomercato estivo, il Milan ha la liquidità per prendere Giovanni Leoni dal Parma
Daniele Triolo 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan abbia praticamente concluso la cessione di Malick Thiaw al Newcastle in questo calciomercato estivo: 40 milioni di euro, bonus inclusi, con il giocatore pronto a svolgere le visite mediche con le 'Magpies' nelle prossime ore.

Calciomercato Milan, Thiaw al Newcastle: arriva Leoni?

Thiaw prenderà oltre 4 milioni di euro netti all'anno di stipendio nel club che, dal Milan, acquistò già Sandro Tonali per 58,90 milioni di euro nell'estate 2023. Il Milan, ha sottolineato il 'CorSport', ha provato a trattenere il tedesco - elemento molto gradito all'allenatore Massimiliano Allegri - offrendogli il rinnovo del contratto, ma il giocatore non ha accettato.

Come sostituirlo, dunque, ora? Il quotidiano romano ha evidenziato come l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare stiano già lavorando in tal proposito. Il Milan, ora, è nelle condizioni di fare uno sgarbo all’Inter e andare a prendere Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma per il quale servono circa 35 milioni di euro.

Per il difensore del Parma servono 35 milioni. Le alternative

Rispetto ai nerazzurri, che devono ancora chiudere almeno una cessione (Mehdi Taremi o Kristjan Asllani) per arrivare al budget necessario, il Milan ha la liquidità per affondare subito il colpo. Per Leoni il Parma ha già rifiutato 35 milioni dall’estero, il giocatore vuole restare in Italia.

Nella lista del Diavolo, però, c'è anche Pietro Comuzzo, classe 2005 della Fiorentina. Monitorato anche Koni De Winter del Genoa, belga classe 2002 che ha un costo più contenuto, seguito anche dall’Inter per sostituire Benjamin Pavard o Yann Aurel Bisseck in caso di cessione. Non sono da scartare nemmeno nomi provenienti dall’estero, profili suggeriti dallo scouting con un costo più basso.

