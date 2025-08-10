Calciomercato Milan, via Thiaw: ora ci sono le condizioni per Leoni

Come sostituirlo, dunque, ora? Il quotidiano romano ha evidenziato come l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare stiano già lavorando in tal proposito. Il Milan, ora, è nelle condizioni di fare uno sgarbo all’Inter e andare a prendere Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma per il quale servono circa 35 milioni di euro.
Per il difensore del Parma servono 35 milioni. Le alternative—
Rispetto ai nerazzurri, che devono ancora chiudere almeno una cessione (Mehdi Taremi o Kristjan Asllani) per arrivare al budget necessario, il Milan ha la liquidità per affondare subito il colpo. Per Leoni il Parma ha già rifiutato 35 milioni dall’estero, il giocatore vuole restare in Italia.
Nella lista del Diavolo, però, c'è anche Pietro Comuzzo, classe 2005 della Fiorentina. Monitorato anche Koni De Winter del Genoa, belga classe 2002 che ha un costo più contenuto, seguito anche dall’Inter per sostituire Benjamin Pavard o Yann Aurel Bisseck in caso di cessione. Non sono da scartare nemmeno nomi provenienti dall’estero, profili suggeriti dallo scouting con un costo più basso.
