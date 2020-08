Calciomercato Milan – Trattativa calda per Tonali: il punto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a ‘Sky Sport‘, Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo rossonero, non sono presenti quest’oggi a Milanello. Entrambi, infatti, continuano a lavorare a ‘Casa Milan‘.

Sono giorni frenetici, infatti, per il calciomercato estivo del Milan. Il quale, va detto, non si limita soltanto alla trattativa per il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimović. Sarebbe, infatti, piuttosto calda la trattativa per portare Sandro Tonali in rossonero. Sul gioiello del Brescia, classe 2000, come noto era in vantaggio, da tempo, l’Inter.

I nerazzurri, infatti, avevano trovato un accordo con Tonali già nello scorso mese di giugno ed erano in attesa di siglare un’intesa definitiva con Massimo Cellino, Presidente delle ‘Rondinelle‘. Approfittando, però, dello stand-by di un’Inter impegnata in Europa League fino alla finale ed alle prese con l’incertezza della permanenza o meno del tecnico Antonio Conte, il Milan si è inserito nella corsa a Tonali.

Respinta la prima proposta di Maldini e Massara, un prestito con obbligo di riscatto per un totale di 30 milioni di euro. Ma il Diavolo non demorde. Tonali, è vero, ha detto sì all’Inter, ma non va dimenticato che il ragazzo è tifoso milanista da sempre. Con Conte che ora sembra più orientato sul suo vecchio pallino Arturo Vidal, in uscita dal Barcellona, per il centrocampo, non è detto che il Milan, alla fine, non possa avere la meglio per Tonali.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, d’altronde ha chiesto al club di fornirgli altri due potenziali titolari sulla linea mediana per il suo 4-2-3-1: oltre a Franck Kessié e Ismaël Bennacer, l’idea del Milan sarebbe quella di prendere Tiémoué Bakayoko e, per l’appunto, Tonali. LEGGI QUI LE ULTIME SU IBRA, BAKAYOKO E BRAHIM DÍAZ >>>