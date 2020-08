Calciomercato Milan – Le ultime su Ibrahimovic, Bakayoko e Brahim Díaz

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese, è atteso nel weekend a Milano per la firma sul contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2021.

Ibrahimovic firmerà un accordo da 6 milioni di euro netti di base fissa, più 500mila euro di bonus facilmente raggiungibili dal bomber nativo di Malmö ed altri 500mila euro in caso di qualificazione del Milan di Stefano Pioli in Champions League.

Inoltre, ha commentato ‘Sport Mediaset‘, è tutto fatto per il ritorno in rossonero di Tiémoué Bakayoko al Milan: prestito con diritto di riscatto dal Chelsea per il centrocampista francese classe 1994. Stessa formula, questa, con la quale si sta lavorando su Brahim Díaz. C’è quasi l’ok del Real Madrid alla cessione al Diavolo.

In questo caso, però, è l'attaccante spagnolo classe 1999 che vuole capire se Zinedine Zidane, tecnico delle 'Merengues', conti o meno su di lui per la prossima stagione.