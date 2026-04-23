Una giocata che, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', avrebbe convinto anche la dirigenza milanista a seguirlo con maggiore attenzione. Per portarlo a Milano servirebbero circa 20 milioni di euro. Una cifra importante, ma sostenibile anche attraverso alcune cessioni. Il nome più caldo in uscita è quello di Youssouf Fofana, considerato sacrificabile. Sul francese ci sono estimatori in Premier League e in Turchia: il Milan valuta il cartellino attorno ai 25 milioni. In uscita potrebbero esserci anche Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, in un’ottica di rinnovamento della mediana.

Goretzka resta la priorità: pronta l’offerta ufficiale, ma la Juventus osserva — Il primo obiettivo per il centrocampo, però, rimane Leon Goretzka. Secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', il Milan sarebbe pronto a presentare la prima offerta ufficiale per il centrocampista tedesco, in scadenza con il Bayern Monaco.

Secondo la 'Rosea', la proposta dovrebbe prevedere un contratto triennale da 5 milioni di euro netti a stagione. Un’offerta significativa, studiata per convincere un giocatore che rappresenta una richiesta esplicita di Allegri. L’esperienza internazionale, la fisicità e la capacità di giocare da mezzala box-to-box lo rendono il profilo ideale per alzare il livello della squadra.

Attenzione, però, alla concorrenza della Juventus. I bianconeri, secondo la stessa fonte, potrebbero rilanciare fino a 6 milioni annui. La partita è aperta e la decisione finale spetterà al giocatore, che dovrà valutare progetto tecnico, ambizioni e ruolo nella nuova squadra.

Sven Mijnans, il talento dell’AZ seguito da vicino — Accanto ai nomi più noti, emerge anche una pista alternativa. Secondo 'Tuttosport', il Milan starebbe monitorando Sven Mijnans, trequartista dell’AZ Alkmaar.

26, mancino educato e specialista sui calci piazzati, il classe 2000 sta vivendo una stagione di altissimo livello: 20 gol in 46 presenze complessive. Decisivo anche nella finale di Coppa d’Olanda, vinta per 5-1 contro il NEC, dove ha segnato il gol del 2-0 ed è stato premiato come migliore in campo. Sugli spalti era presente anche un emissario del club rossonero, segnale di un interesse concreto. l'olandese rappresenterebbe un’opzione più offensiva rispetto ai già citati Goretzka e Koné.

Idea Lukaku per l’attacco: suggestione o opportunità? — In attacco, oltre ai nomi già circolati come Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic e Nicolas Jackson, spunta una nuova suggestione: Romelu Lukaku.

Secondo 'Transfersfeed.com', il Diavolo starebbe valutando anche questa pista. L’attaccante belga, attualmente al Napoli, ha un contratto fino al 2027, ma la stagione complicata e le tensioni con l’ambiente azzurro portano a pensare che potrebbe lasciare la Campania già in questa estate. Al momento si tratta soltanto di un’idea, non di una trattativa concreta: si attendono degli sviluppi per capire meglio la reale fattibilità dell'operazione