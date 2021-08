Calciomercato Milan, top news: le ultime su Florenzi, Adli e Castillejo

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 11 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. Continuano le trattative tra Milan e Roma per il passaggio di Alessandro Florenzi in rossonero. Si proverà a chiudere entro la fine di questa settimana. I media francesi danno il club rossonero molto vicino a Yacine Adli, centrocampista del Bordeaux. Novità anche su Samu Castillejo, che potrebbe lasciare il Milan e tornare in Spagna. Il pezzo è il continuo aggiornamento.