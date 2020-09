Calciomercato Milan – Tonali firma e si emoziona: in Europa ci sarà

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato di Sandro Tonali, classe 2000, il quale, da ieri sera, è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan.

Tonali giunge al Milan a titolo temporaneo, con opzione per l’acquisto definitivo del suo cartellino, dal Brescia. Al Milan costerà, in totale, 35 milioni di euro tra cifra iniziale per il prestito oneroso (10), diritto di riscatto a fine stagione (15) e bonus (10).

Il giocatore ha firmato, con il club di Via Aldo Rossi, un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025. Percepirà uno stipendio di 2 milioni di euro l’anno più bonus. Tonali è stato accolto benissimo nell’ambiente Milan. “Siamo felicissimi di accoglierlo al Milan – ha detto l’amministratore delegato Ivan Gazidis -. È uno dei giovani talenti più promettenti a livello internazionale”.

“Sandro conosce bene il club, a cui è legato affettivamente – ha proseguito Gazidis -, e condivide pienamente i valori alla base del progetto che vogliamo costruire insieme”. “Siamo convinti che potrà dare un contributo importante per costruire insieme un futuro ricco di soddisfazioni. È un centrocampista di grande prospettiva”, il commento, invece, del direttore tecnico Paolo Maldini.

La giornata di ieri è stata una tempesta di emozioni per Tonali. Sveglia di buon mattino, visite mediche presso la clinica ‘La Madonnina‘ di Milano. Al termine dei test medici, ha ottenuto poi l’idoneità sportiva. Tappa in hotel, per un po’ di riposo e per assistere a Milan-Vicenza, amichevole di Milanello terminata 5-1 per il Diavolo.

Quindi, in serata, dopo il ritorno dei dirigenti rossoneri a ‘Casa Milan‘, la firma sul contratto con il Milan: erano presenti, oltre che il suo agente Giuseppe Bozzo, anche la famiglia al gran completo, compresa la nipotina appena nata e la fidanzata. Tonali ha preso la maglia numero 8 del suo idolo, Gennaro Gattuso.

Da oggi, dunque, l’ormai ex calciatore del Brescia sarà a disposizione di Stefano Pioli, a Milanello. Davanti a sé un’amichevole, ironia della sorte proprio Milan-Brescia, in programma sabato sempre a Milanello. Poi la gara di Europa League, a Dublino, contro lo Shamrock Rovers.

La ‘rosea‘ ha evidenziato che, per una questione burocratica, il Milan non inserirà il suo nome nella lista iniziale da consegnare alla UEFA. Sono ammesse, però, due sostituzioni a ridosso del match e il nome di Tonali figurerà in uno di quei due slot. Quindi il calciatore sarà pronto per giocare già in Europa. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS DI MERCATO SU LUCAS PAQUETÁ >>>