Calciomercato Milan - Tomori è cedibile: il prezzo è sorprendente

Per la sfida di domani sera contro il Real Madrid, Tomori dovrebbe riprendersi il posto da titolare al centro della difesa del Milan, con affianco Thiaw. Ma per il futuro? Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il ciclo di Fikayo in rossonero potrebbe concludersi nella prossima campagna di trattative estive. L'ex difensore del Chelsea potrebbe tornare in Premier League. Ci sono state voci sulla Juventus, ma al momento, si legge, non ci sarebbero conferme. Ma quanto potrebbe guadagnare il Milan sulla cessione di Tomori? Il club potrebbe cederlo per un'offerta superiore ai 20 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Real Madrid-Milan, Leao fai come Pato! Puoi svoltare tutto: ecco come