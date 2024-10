Fikayo Tomori , difensore del Milan , è stato recentemente accostato alla Juventus, in vista della sessione invernale di calciomercato. A dare per primo la notizia è stato Paolo Paganini , esperto del settore, che ha parlato dell'inglese come possibile sostituto di Bremer . Il giornalista della 'Rai' ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'JuventusNews24', fornendo ulteriori dettagli. Ecco, dunque, le sue parole.

Calciomercato Milan - Tomori alla Juventus? L'esperto conferma e rilancia con due retroscena

"L’idea Tomori è nata in serie di analisi tecnica dopo l’infortunio di Bremer. È nata in questo senso, ma partendo da alcuni presupposti e cioè andare a prendere un difensore che conosce bene il campionato italiano. Andare ad acquistare un difensore di prospettiva, andare ad acquistare un difensore che non costi eccessivamente a livello di ingaggio. Ed andare a prendere un difensore che ha grande affiatamento con Kalulu. Infatti la coppia Kalulu-Tomori è anche stata la coppia dello Scudetto del Milan. I contatti con il suo agente Viktor Kolar sono confermati, c’è stato più di un sondaggio e da parte dell’entourage di Tomori non c’è stato nessun tipo di no. Diciamo che c’è la volontà anche di prendere in considerazione l’ipotesi del trasferimento a Torino". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Idea van Bommel? Le sue parole sul futuro fanno sognare >>>