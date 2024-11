Per Real Madrid-Milan di domani sera in Champions League l'allenatore rossonero Paulo Fonseca potrebbe cambiare due difensori su quattro

Domani sera, alle ore 21:00 , si disputerà allo stadio 'Santiago Bernabéu' la sfida Real Madrid-Milan , grande classica del calcio europeo, partita della 4^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 . Come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'allenatore dei rossoneri, Paulo Fonseca , per l'occasione dovrebbe schierare la miglior squadra possibile, senza badare ai calciatori.

Real Madrid-Milan, in difesa Calabria (?) e Tomori

Oltre a Rafael Leão, che, in attacco, dovrebbe riprendere il suo posto da titolare in luogo di Noah Okafor, potrebbero esserci due rientri importanti in difesa. Uno a destra, dove Emerson Royal e Davide Calabria (che spera di giocare) sono in ballottaggio per rimpiazzare Filippo Terracciano. L'altro al centro, dove potrebbe tornare titolare Fikayo Tomori al posto di uno tra Malick Thiaw e Strahinja Pavlović.