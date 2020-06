Calciomercato Milan – Thiago Silva verso l’Everton. E Todibo?

CALCIOMERCATO MILAN – Il difensore brasiliano Thiago Silva, come ammesso dal direttore sportivo del PSG, il suo connazionale Leonardo, lascerà il club francese a parametro zero e nella stagione 2020-2021 giocherà altrove.

Thiago Silva, in un’intervista, ha dichiarato di non voler, almeno per il momento, far ritorno in Brasile poiché sente di avere ancora qualcosa da dare al calcio europeo nonostante sia un classe 1984.

Difficile che torni al Milan; più probabile, invece, che firmi per l’Everton, compagine della Premier League inglese allenata da Carlo Ancelotti.

E, secondo quanto riferito dal quotidiano catalano ‘Sport‘ oggi in edicola, la sempre più verosimile firma di Thiago Silva con i ‘Toffees‘ allontana, inevitabilmente, Jean-Clair Todibo, classe 1999, dall’Everton.

Nei giorni scorsi, infatti, Todibo, che rientrerà al Barcellona dopo il prestito allo Schalke 04, era dato ad un passo dall’Everton a titolo definitivo. Ora, però, l’arrivo di Thiago Silva gli chiude le porte della Merseyside.

Che il Milan possa tornare in corsa per Todibo, già trattato a lungo lo scorso mese di gennaio? Intanto Thiago Silva, da professionista vero, nonostante lasci il PSG, sta rientrando a Parigi per rimettersi a disposizione della società in vista della ripresa degli allenamenti fissata per il 22 giugno.

Thiago Silva dovrebbe riuscire infatti a trovare un accordo coi parigini per prolungare il suo attuale accordo dal 30 giugno fino al termine della stagione 2019-2020, fissato per il 31 agosto. E poi sarà addio. Una mossa che complica anche i piani di Todibo. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SU UN POSSIBILE RINFORZO A COSTO ZERO PER IL MILAN >>>