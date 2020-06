Calciomercato Milan – Quanta concorrenza per Thiago Silva | News

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo otto anni di onorata militanza, Thiago Silva lascerà il PSG in estate: il difensore brasiliano, classe 1984, non rinnoverà, infatti, il suo contratto con il club Campione di Francia in carica e si appresta a vivere una nuova avventura professionale. Forse l’ultima della sua straordinaria carriera.

Thiago Silva tornerebbe volentieri al Milan: il club rossonero è alla ricerca di un difensore ed abbraccerebbe volentieri, nuovamente, il calciatore sudamericano, già protagonista a Milano nel triennio 2009-2012. L’alto ingaggio di Thiago Silva, però, rappresenta un problema non indifferente per un Milan che si è prefissato, tra gli obiettivi a medio-termine, quello di abbassare il monte stipendi della rosa.

Ecco perché, in queste ore, Thiago Silva viene accostato, con veemenza, all’Everton di Carlo Ancelotti, che sarebbe pronto a fare carte false per portare l’esperto centrale brasiliano in Premier League, ritenendolo l’elemento adatto a rinforzare la retroguardia dei ‘Toffees‘. Non si tratta, però, dell’unica società pronta a fare concorrenza al Milan per il cartellino ‘low cost‘ di Thiago Silva. In Inghilterra, infatti, vanta innumerevoli estimatori …

‘90min.com‘ sostiene come Thiago Silva sia finito nel mirino dell’Arsenal, che deve sostituire David Luiz. Ma anche Wolverhampton, West Ham e Newcastle si sarebbero ‘affacciate’ con l’entourage del giocatore per sondare l’eventualità disponibilità ad un trasferimento. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>