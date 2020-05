Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Todibo ad un passo dall’Everton

CALCIOMERCATO MILAN – Durante la scorsa sessione invernale di calciomercato il Milan aveva trattato, a lungo, con il Barcellona, l’acquisto di Jean-Clair Todibo, classe 1999, difensore centrale francese ex Tolosa.

La trattativa, poi, si era arenata perché Todibo ha preferito accettare l’offerta in prestito con diritto di riscatto dei tedeschi dello Schalke 04 anziché staccarsi in via definitiva dai catalani per tentare l’avventura rossonera a titolo definitivo.

Lo Schalke 04, però, non verserà al Barcellona i 25 milioni di euro previsti dagli accordi contrattuali e, pertanto, Todibo a fine stagione farà rientro in blaugrana. Non resterà, però, a disposizione del tecnico Quique Setién.

Secondo quanto riferito dal quotidiano catalano ‘Sport‘ oggi in edicola, infatti, Todibo è ad un passo dalla firma con l’Everton di Carlo Ancelotti, che dovrebbe sborsare 23 milioni di euro per il cartellino del centrale transalpino.

Il Milan, quindi, per rinforzare la propria retroguardia per la stagione 2020-2021 dovrà guardare altrove. ZLATAN IBRAHIMOVIC INFORTUNATO, ECCO QUANDO DOVREBBE TORNARE IN CAMPO >>>