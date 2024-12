CALCIOMERCATO MILAN

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Milan starebbe pensando al futuro di Alex Jimenez. E Theo Hernandez? A Verona, si legge, è sembrato la brutta copia del giocatore ammirato con la maglia rossonera. Il terzino, infatti, non si è visto in attacco ed è stato tutt'altro che irreprensibile in difesa. Fonseca lo avrebbe tolto dagli undici titolari per cercare di farlo svoltare, un piano che per ora non sa dando i suoi frutti. Se per Leao la panchina è stata una medicina efficace, con il francese per ora non sta avendo alcun beneficio. Come scrive la rosea, anche il futuro di Theo Hernandez è in bilico.