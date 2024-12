Il Milan , come scrive 'La Gazzetta dello Sport', riflette sul futuro di Alex Jimenez e su quello di Theo Hernandez . Lo spagnolo è in Italia dall'estate del 2023, arrivato dalla giovanili del Real Madrid e individuato da Moncada. La scorsa estate è stato riscattato per 5 milioni di euro dopo un'ottima annata con la Primavera di Ignazio Abate, firmando col Milan fino al 30 giugno 2028. Nell’operazione è prevista l’opzione di “recompra” a favore del Real Madrid, dietro il pagamento di 9 milioni (se esercitata nel 2025) o 12 (se esercitata nel 2026).

Calciomercato Milan - Jimenez, il piano per il futuro. E il Real Madrid...

Il futuro di Jimenez, quindi, resta in mano del Real Madrid. A Casa Milan, però, forti degli ottimi rapporti con il club madrileno, confidano di poter quantomeno rinegoziare i termini dell'accordo nelle prossime sessioni di calciomercato. Un po' come fatto con Brahim Diaz, rimasto al Milan per tre anni. Come scrive la rosea, non sarà facile convincere il Real Madrid a rinunciare a Jimenez, anche perché nella rosa di Ancelotti i terzini non sono più giovani: a destra Dani Carvajal e Lucas Vazquez sono ben oltre i 30 anni, mentre a sinistra oltre a Mendy c'è Fran Garcia. Il Milan, scrive il quotidiano, ci proverà, anche perché Jimenez sta benissimo al Milan. Vedremo come andrà il resto della stagione per il terzino spagnolo e se ci saranno nuove novità sul suo futuro.