Calciomercato Milan – Serve l’attaccante bomber: si libera un super big?

Calciomercato Milan, manca sempre meno alla sessione invernale delle trattative. Il Diavolo arriva con molti infortuni che però dovrebbero recuperare quasi tutti entro il mese di gennaio. La squadra ha dimostrato lo stesso di essere corta e di avere necessità importanti da coprire. Fonseca ne ha parlato nella conferenza stampa prima di Verona-Milan. Ecco le sue parole. "So che adesso comincia a essere il tema principale. Però penso sia presto. Ciò che posso e voglio dire ora è che noi parliamo sempre. La società è attenta al mercato e se abbiamo bisogno sono pronti a farlo". Potrebbe essere pretattica, ma al Milan servono innesti pronti che possano dare una mano fin dà subito a questa squadra, alla ricerca di punti importanti per rincorrere il quarto posto e la zona Champions League. IN DIFESA CAMBIANO I PIANI? >>>