Calciomercato Milan – Terzino destro: sarà uno tra Aurier e Dumfries

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, il Milan, nella stagione 2020-2021, potrà contare su un nuovo terzino destro.

Già preso il giovane Pierre Kalulu dall’Olympique Lione, sebbene il favorito per il ruolo, ad oggi, sembri l’ivoriano Serge Aurier, per il quale il Tottenham chiede 23 milioni di euro, il Milan non dimentica di certo Denzel Dumfries, poderoso laterale destro olandese di proprietà del PSV Eindhoven. Assistito da Mino Raiola, ha un costo più abbordabile: 18 milioni di euro.

Farà spazio, dunque, ad uno tra Aurier e Dumfries, il rossonero Davide Calabria: ECCO DOVE PUÒ ANDARE IL ‘CANTERANO’ >>>