Calciomercato Milan – Strada lunga per il ritorno di Bakayoko

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sarà una strada lunga e tortuosa quella che potrebbe riportare Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese nell’ultima stagione in prestito in Ligue 1 al Monaco, a vestire nuovamente la maglia rossonera, già indossata nella stagione 2018-2019.

Bakayoko, che accetterebbe una sostanziale riduzione dell’ingaggio pur di tornare al Milan, è valutato, infatti, 20 milioni di euro dal Chelsea che, tre anni fa, lo pagò ben 40. I ‘Blues‘, pertanto, non intendono fare sconti di alcun tipo sul cartellino del calciatore transalpino, sul quale, per altro, c’è l’interessamento anche di qualche altro club inglese. La priorità di Bakayoko è quella di tornare al Milan, ma non sarà un’operazione che, eventualmente, entrerà nel vivo a breve giro di posta.

