Calciomercato Milan – Si monitora sempre Lovro Majer: le ultime

Il Milan continua la caccia al sostituto di Hakan Calhanoglu. Rispunta il nome di Lovro Majer, vecchio pallino dei rossoneri

Il Milan è sempre a caccia del sostituto di Hakan Calhanoglu , passato ufficialmente poche ore fa all' Inter . I dirigenti rossoneri studiano diversi profili. Tra questi torna in auge il nome di Lovro Majer , centrocampista della Dinamo Zagabria . Nei giorni scorsi, a 'Casa Milan', c'è stato un incontro con i procuratori del croato. La valutazione è di circa 15 milioni di euro.

In passato Majer era stato accostato a diversi club italiani, in particolare Sampdoria e Fiorentina. Nelle ultime ore, come riferito dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, c'è da registrare anche l'interesse del Siviglia. Classe 1998, Majer è brevilineo, abile nello stretto e con un mancino importante, capace di disegnare traiettorie mortifere per le difese e i portieri avversari.