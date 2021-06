Calciomercato Milan – Ziyech nel mirino, ma prezzo alto. Per ora …

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech può essere il trequartista giusto per il Diavolo di Stefano Pioli. Ma ci vorrà tempo

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, medita di portare Hakim Ziyech in rossonero. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il trequartista marocchino, classe 1993, piace infatti molto al Diavolo per le sue caratteristiche tecniche e per l'esperienza che potrebbe portare in dote alla squadra di Stefano Pioli.

Si è già formato, infatti, in ben due campionati diversi (Eredivisie olandese con l'Ajax, poi la Premier League inglese con il Chelsea), in due selezioni Nazionali differenti (giovanili con l'Olanda, quindi il suo Marocco) e, naturalmente, nelle coppe europee. In particolare, in Champions League, competizione che il Milan tornerà a giocare dopo molti anni.

Il Milan, dunque, apprezza moltissimo Ziyech e vorrebbe acquistarlo nel calciomercato estivo. Anche se, al momento, il club di Via Aldo Rossi considera il prezzo del calciatore africano ancora troppo alto. Il Chelsea, per acquistarlo dall'Ajax lo scorso anno, sborsò ben 40 milioni di euro e, sebbene il giocatore sia reduce da un'annata non esaltante, non è ancora tempo di svendite.

Più in là, però, magari nel corso del mese di agosto, ha commentato la 'rosea', il Milan potrebbe abbattere le resistenze dei 'Blues' e riuscire a prendere Ziyech con la formula preferita dai rossoneri, quella del prestito con diritto di riscatto. Centrocampo, il Milan prepara la strada per il colpo dell'estate >>>