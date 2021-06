Calciomercato Milan – Centrocampo, dialogo con il Chelsea per Bakayoko

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko di nuovo nel radar rossonero per la prossima stagione. Il punto della situazione

Daniele Triolo

In questa sessione estiva di calciomercato il Milan potrebbe riportare in rossonero Tiémoué Bakayoko. Ne he parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il centrocampista francese, classe 1994, ha già giocato con la maglia del Diavolo, come si ricorderà, nella stagione 2018-2019.

Bakayoko, in quell'annata, totalizzò 42 partite tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, segnando anche un gol nel derby di ritorno in campionato contro l'Inter e lasciando un buon ricordo ai tifosi rossoneri. Arrivò in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro perché il Chelsea, che ne aveva sborsati 40 per prelevarlo dal Monaco nel 2017, lo valutava molto.

Il Milan decise, dunque, di non procedere al riscatto del giocatore al termine di quella stagione. Bakayoko, da allora, ha giocato altre due stagioni in prestito, una nel Monaco (2019-2020) e l'ultima nel Napoli di Gennaro Gattuso, che lo aveva avuto alle sue dipendenze in rossonero. Tornato nuovamente a Londra, adesso è pronto a trasferirsi altrove. Meglio se a titolo definitivo.

Bakayoko, ha scritto la 'rosea', è rimasto legatissimo all'ambiente Milan ed in questo calciomercato vorrebbe tornare in rossonero per restarci definitivamente. Soluzione, questa, che farebbe contento anche il Chelsea, il quale vuole monetizzare dal calciatore transalpino. Il contratto di Bakayoko con i 'Blues' scadrà il 30 giugno 2022, quindi i londinesi non possono pretendere la luna.

Complicato, invece, procedere sulla strada di un prestito con diritto di riscatto: vorrebbe dire che Bakayoko prima dovrebbe allungare il suo contratto con il club di Roman Abramovic per poi firmarne un altro con il Diavolo. Ad oggi, però, tutte le ipotesi vanno tenute in considerazione per il suo gran ritorno a Milanello.