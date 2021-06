Calciomercato Milan – Trequarti, avanti anche per Dani Ceballos

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dani Ceballos, due anni in prestito all'Arsenal, potrebbe prendere stavolta la via di Milano

Daniele Triolo

Nei dialoghi di calciomercato per Brahim Díaz, il Milan e il Real Madrid stanno parlando anche di Dani Ceballos. È un'idea che ritorna a farsi largo nei pensieri dei dirigenti rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Come si ricorderà, infatti, il fantasioso centrocampista andaluso interessava al Diavolo già nel 2019.

Il Milan, all'epoca con Zvonimir Boban e Paolo Maldini, si era fatto avanti per il calciatore ex Betis, impostando le basi della trattativa con le 'Merengues' per Dani Ceballos sulla formula del prestito con diritto di riscatto a 40 milioni di euro. Con il Real Madrid che, ad ogni modo, si sarebbe riservato un diritto di riacquisto del cartellino del giocatore.

Il quale, nel frattempo, diventava Campione d'Europa Under 21 con la Spagna, facendo, di fatto, lievitare il suo prezzo. La spuntò, dunque, l'Arsenal, che pagò ben 17 milioni di euro ai 'Blancos' per il prestito secco annuale. Il 'leasing' di Dani Ceballos, quindi, è stato confermato dai 'Gunners' anche per l'anno seguente. La sua esperienza in Premier League non è stata però entusiasmante.

Motivo per cui, oggi, le quotazioni di calciomercato di Dani Ceballos sono in calo ed il Milan può approfittarne. Il talento del giocatore, quello sì, è rimasto immutato. Così come la sua duttilità. Il classe 1996 di Utrera è in grado di giocare tanto in mediana nel centrocampo a due quanto sulla trequarti (ruolo preferito): sostituirebbe Hakan Calhanoglu. Centrocampo, il Milan prepara la strada per il colpo dell'estate >>>