Calciomercato Milan – Da Verona: “Quasi fatta per Zaccagni”

Mattia Zaccagni è sempre più vicino al Milan. Da Verona arrivano conferme, affare di calciomercato oramai in dirittura d'arrivo

MattiaZaccagni si avvicina sempre di più al Milan. Notizie importanti, in tal senso, arrivano nelle ultime ore dal sito 'Hellaslive.it'. Il portale scaligero spiega come ieri ci sia stato un incontro tra i rossoneri e i gialloblu per definire il passaggio del centrocampista alla corte di Stefano Pioli, non rivelando, però, ulteriori dettagli per quanto riguarda il costo del cartellino e l'inserimento di eventuali contropartite.