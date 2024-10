Calciomercato Milan , la dirigenza rossonera è andata alla ricerca della punta del futuro per tutta l'estate. Dopo avere tentato in tutti i modi di chiudere per Joshua Zirkzee , il Diavolo ha pagato all'Atletico Madrid la clausola per liberale Alvaro Morata . Lo spagnolo ha avuto un impatto importante, ma non potrà restare al top per tanti anni per via dell'età (è un classe '92). Per questo il Milan dovrà cercare un attaccante giovane prima o poi .

Calciomercato Milan - Quanto costa Sesko? Troppo tardi per vederlo in rossonero?

Benjamin Sesko, cercato da tantissime squadre in estate, ha sposato almeno per un altro anno il progetto Lipsia, rinnovando l’accordo fino al 2029. Ma per il Milan è ancora un obiettivo possibile per il futuro? Come scrive Calciomercato.com, il giocatore piace tantissimo ai rossoneri da almeno tre anni, ma ora ci sarebbero pochissimi margini per un futuro in Serie A. Su Sesko c'è mezza Premier League, tra cui le big come Arsenal, Liverpool e Chelsea. Non c'è più la clausola da 65 milioni e il giocatore sarebbe padrone del proprio destino. Per cederlo il Lipsia potrebbe chiedere 75/80 milioni di euro. Una cifra spropositata per il calciomercato del Milan. Ormai sembrerebbe veramente tardi per poterlo vedere in rossonero. LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti: "Ora è un continuo parlare di Kalulu". Speranza per Emerson Royal