Milan, senti Koeman: “Zirkzee-Reijnders? Formano una buona coppia”

Che rimpianto per il Milan... Il giovane attaccante, ora al Manchester United, è stato spesso accostato ai rossoneri durante il calciomercato estivo. La dirigenza meneghina ha poi optato per altri profili in attacco perché le richieste dell'agente di Zirkzee sono state reputate non congrue con la filosofia del club. Zirkzee non ha ancora brillato per ora in Premier League, ma si sa che c'è bisogno di tempo per adattarsi. I due potevano essere una bella coppia anche al Milan.