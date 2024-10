Milan, Sesko risponde alle voci di calciomercato: ecco le sue parole

Benjamin Sesko, attaccante sloveno classe 2003, non si è traferito al Milan nella passata sessione estiva di calciomercato. Il RB Lipsia, infatti, ha comunicato il rinnovo del contratto del centravanti, autore di 18 gol e 2 assist in 42 partite nell'ultima stagione con i 'Tori Rossi' tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania. La stessa punta, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato proprio delle voci sui rossoneri. Ecco le sue parole.