Calciomercato Milan – Si complica la pista Sesko: ecco cos’è cambiato

Benjamin Sesko è stato uno dei nomi più discussi durante la sessione estiva di calciomercato, con numerosi club, tra cui il Milan , che hanno tentato di acquistarlo dal Lipsia . Nonostante l'interesse acceso e la forte esposizione mediatica dell'agente del giocatore, il Lipsia ha sempre rifiutato offerte che non fossero particolarmente elevate. Alla fine, Sesko ha deciso di restare un'altra stagione con il club della Red Bull. Oltre a un accordo economico più vantaggioso che lo lega al Lipsia fino al 2029, il contratto include anche un gentlemen agreement : se dalla prossima estate dovesse arrivare un'offerta adeguata, il Lipsia non ostacolerà la sua cessione e negozierà la sua partenza.

La situazione

Secondo le ultime notizie dai media tedeschi, ci sono sviluppi significativi riguardo al futuro di Sesko, uno dei principali attaccanti accostati al Milan durante l'ultima sessione estiva di mercato. Il giovane talento del Lipsia ha firmato un rinnovo con il club tedesco, ma continua a essere un obiettivo per il Milan in vista del futuro. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo contratto include una clausola rescissoria di ben 75 milioni di euro. Se confermata, questa cifra risulterebbe ampiamente al di fuori delle possibilità economiche del club rossonero.