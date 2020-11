Calciomercato Milan – Serve un vice Ibra: Giroud prima scelta | News

Calciomercato Milan: per gennaio idea Giroud

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Olivier Giroud, da sempre accostato all’Inter, potrebbe invece approdare al Milan nel corso della prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina.

L’attacco del Diavolo, infatti, è ridotto ai minimi termini. Fuori per infortunio, contemporaneamente, Zlatan Ibrahimović e Rafael Leão, è riesploso il tema sulla mancanza, nella rosa del Milan di Stefano Pioli, di un vero e proprio vice Ibra. Un centravanti che non faccia rimpiangere lo svedese in sua assenza.

Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, si sono sempre detti tranquilli. Nell’organico, infatti, quella posizione può essere ricoperta, oltre che dallo stesso Leão, anche da Ante Rebić e, all’occorrenza, come già successo in avvio di stagione, dal giovane Lorenzo Colombo.

Probabilmente, però, il nuovo infortunio di Ibrahimović farà riemergere, nei pensieri dirigenziali, l’idea che un nuovo centravanti possa servire al Milan nel calciomercato di gennaio. E, in tal caso, Giroud sarebbe l’elemento ideale. Può garantire, infatti, esperienza di buon livello ancora per qualche anno (è un classe 1986) e, soprattutto, potrebbe andare via dal Chelsea subito.

A Londra, infatti, gioca davvero poco ed in rossonero, al posto di Ibra o al fianco del nativo di Malmö, avrebbe sicuramente più spazio. Contratto in scadenza il 30 giugno 2021, Giroud, in carriera, ha indossato anche la maglie di Montpellier (39 gol in 85 partite e titolo della Ligue 1 nel 2012) ed Arsenal (105 gol in 253 gare, con 4 Coppe d’Inghilterra e 3 Community Shield nel suo palmarès).

Da quando, gennaio 2018, è approdato al Chelsea, Giroud ha segnato 30 gol in 95 gare, l’ultimo ieri sera a Rennes in Champions League. CALCIOMERCATO MILAN, SVOLTA PER IL FUTURO DI OZAN KABAK. LE ULTIME >>>