Calciomercato – Giroud: “Gioco poco. A gennaio prenderò una decisione”

Calciomercato – Giroud, addio al Chelsea?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, obiettivo di mercato dell’Inter e non solo (accostato anche al Milan in estate prima del rinnovo di Ibra), ha parlato del suo momento difficile coi Blues: “All’inizio della stagione pensavo di poter ancora aiutare la mia squadra, ma il mio utilizzo in campo si è ridotto molto. Sono chiaro sulla mia situazione, dovrò prendere una decisione a gennaio. Spero di prendere la decisione giusta, come ho sempre fatto”. L’attaccante francese ha un contratto in scadenza a giugno 2021.

