Calciomercato – Ufficiale: Chelsea, Giroud rinnova fino al 2021

MERCATO ESTERO – Il Chelsea, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver rinnovato il contratto di Olivier Giroud fino al 2021. L’attaccante francese, cercato a gennaio da Inter e Lazio, si è detto felicissimo della sua scelta: “Sono contento di continuare la mia avventura al Chelsea. Non vedo l’ora di tornare a giocare e di indossare di nuovo la maglia del Chelsea, soprattutto di fronte ai nostri tifosi, in uno Stamford Bridge pieno appena sarà possibile”. Di seguito anche mister Frank Lampard ha detto la sua: “Da quando sono tornato al Chelsea, Olivier è stato incredibile come professionista e come uomo. Ha grandi qualità, può aiutare la squadra dentro e fuori dal campo, non solo con il suo talento ma anche con l’esempio che dà ogni giorno e con l’esperienza che porta alla nostra giovane squadra”.

