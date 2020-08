Calciomercato Milan – Resta Ibra: decadono le opzioni Mandzukic e Giroud

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha sottolineato come, ormai, il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan sia davvero molto, molto vicino.

Sembrerebbero, così, decadere in chiave Milan due importanti opzioni. Mario Mandzukic, classe 1986, centravanti croato ex Juventus, da poco svincolatosi dall’Al-Duhail ed Olivier Giroud, sempre del 1986, centravanti francese in forza al Chelsea anche per la stagione 2020-2021.

I due, Mandzukic e Giroud, infatti, forti attaccanti centrali di esperienza, erano stati accostati al Milan qualora Ibrahimovic non fosse giunto ad un accordo con il club di Via Aldo Rossi per il nuovo contratto.

C’è, però, chi pensa che il Milan, comunque, debba prendere un vice Ibrahimovic per affrontare al meglio una stagione che vedrà il Diavolo impegnato su più fronti. Europa League, si spera, inclusa.

Né Ante Rebić né Rafael Leão, infatti, hanno dimostrato di saper ‘reggere’ bene il ruolo di centravanti, destreggiandosi meglio quando possono muoversi sull’esterno.

