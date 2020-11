Ibrahimovic infortunato: Milan, adesso tocca a Rebic | Serie A News

Milan, Rebic pronto a giocare da centravanti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ante Rebic, adesso tocca a te. Zlatan Ibrahimovic, infatti, è costretto a fermarsi ai box per la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata a Napoli. L’assenza dello svedese priverà il Milan di Stefano Pioli del suo centravanti.

Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, spetterà dunque al croato Rebic, rientrato a giocare titolare proprio domenica scorsa a Napoli, cambiare posizione sul terreno di gioco. L’ex Eintracht Francoforte abbandonerà il suo posto di esterno offensivo a sinistra nel 4-2-3-1 di mister Pioli per spostarsi in quello di riferimento offensivo.

Rebic lo ha già fatto a giugno, quando Ibrahimovic era fuori causa per una lesione al polpaccio. Arrivarono, da prima punta, i gol contro Lecce e Roma. Tutto grava, adesso, sulle spalle del numero 12 rossonero che, unica alternativa, potrà contare sul pur forte baby Lorenzo Colombo.

Attenzione, però, a sottovalutare Rebic. In fin dei conti, è stato proprio lui il capocannoniere del Milan nella stagione 2019-2020 con 12 reti