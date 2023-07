Calciomercato Milan – Schira: “Pioli considera Chukwueze una priorità”

Ciò, però, non sembra spaventare Giorgio Furlani , amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi. Il quale, pur perso Arnaut Danjuma ( andrà all'Everton ) e 'congelato' Mehdi Taremi (è extracomunitario , non può arrivare qualora fosse acquistato Chukwueze ), sta andando all-in sul calciatore africano.

"Dialoghi in corso per Samuel Chukwueze al Milan dal Villarreal. Il tecnico Pioli lo considera una priorità e così il Milan ha messo in stand-by i colloqui per Danjuma e Taremi per provare a finalizzare l'acquisto dell'ala nigeriana". Missione possibile? Lo scopriremo nelle prossime ore, se non nei prossimi giorni di questo caldo luglio di mercato. Milan-Chukwueze, ecco come stanno le cose >>>