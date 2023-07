Calciomercato Milan – Taremi ‘congelato’ da Chukwueze: il punto

La situazione, ha commentato la 'rosea', al momento è piuttosto chiara. Il Milan ha il sì di Chukwueze per un contratto pluriennale da 4 milioni di euro netti a stagione e deve trovare l'intesa con il Villarreal: per questo, ci sta provando seriamente. Qualora vi riuscisse, l'acquisto del numero 11 del 'Sottomarino Giallo', di fatto, escluderebbe Taremi dal novero degli attaccanti papabili per il Diavolo.

Nel club ci sono idee diverse. Ma si è optato per il nigeriano — A quel punto, infatti, il Milan dovrebbe andare su un centravanti comunitario oppure extracomunitario proveniente dall’Italia. Attenzione, nel caso, agli esuberi delle grandi e ai prestiti di agosto, classica situazione di mercato in evoluzione. All’interno del club se ne parla da settimane, con opinioni diverse. Qualcuno ha una preferenza per Taremi, perché Olivier Giroud ha bisogno di aiuto e difficilmente un attaccante centrale si prende in saldo. Altri sono per Chukwueze, che risolverebbe il problema di una fascia destra in grande evoluzione.

Mentre il Porto, però, su Taremi, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024, fa ancora ostruzione, il Villarreal per Chukwueze, con la medesima scadenza contrattuale, tratta per un trasferimento immediato. Anche da qui la scelta dei rossoneri di andare all-in sul nigeriano. Poi si vedrà. Milan, idea stimolante per il vice Theo >>>