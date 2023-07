Calciomercato Milan – Priorità Chukwueze: il Diavolo ci prova seriamente

Non è così impossibile, per il quotidiano sportivo nazionale, chiudere la trattativa di calciomercato per Chukwueze al Milan intorno ai 25 milioni di euro. O alzando i bonus da parte del Diavolo, oppure abbassando la cifra di partenza ( 30 ) da parte del Villarreal. Il club iberico, ad ogni modo, tratta e i rossoneri intravedono il pertugio in cui infilarsi a capofitto.

Contratto in scadenza nel 2024, il nigeriano ha già detto di sì al Diavolo

Il contratto di Chukwueze con il Villarreal scadrà il 30 giugno 2024 e, al momento, nessun'altra squadra ha fatto follie per lui. Il giocatore, poi, ha già detto di sì al Milan per un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione. È la sua preferenza, vuole indossare la maglia rossonera a partire dalla stagione 2023-2024. Non resta, dunque, che aspettare e capire come e quando i due club si accorderanno per il trasferimento. Milan, idea stimolante per il vice Theo >>>