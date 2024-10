Calciomercato Milan – Sarr, ecco l’esterno? Le possibili cifre

Calciomercato Milan, Ismaila Sarr il possibile colpo in attacco? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbero tre le opzioni per i rossoneri

Calciomercato Milan , la dirigenza rossonera potrebbe lavorare per rinforzare la rosa a gennaio. La squadra di Fonseca ha dimostrato di avere alcune carenze, specialmente se si va a guardare le alternative ai titolari. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, il Milan starebbe pensando di cedere tre elementi in attacco ( LEGGI QUI ). In entrata ci sarebbero tre opzioni al vaglio. Ecco una di queste.

Calciomercato Milan - Arriva Sarr dal Crystal Palace? Non è incedibile: le ultime

L'ultima opzione, si legge, è quella di Ismaila Sarr, classe 1998, esterno del Crystal Palace. Finora ha giocato solo in due campionati in carriera: la Ligue 1 con Metz, Rennes e Olympique Marsiglia e la Premier League con Watford e Crystal Palace. In Inghilterra ha giocato dall’inizio una volta su sette, contro il Liverpool nell’ultimo turno: non è un giocatore incedibile, anzi. Anche qui, il costo per l'operazione di calciomercato dovrebbe essere di circa 15 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Milan, che fine ha fatto Musah? Non gioca ed è sparito: un problema e...