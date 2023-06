Calciomercato Milan – Chi è Sarr: ruolo, dati e skills (Video)

Sarr in questa stagione ha giocato 39 partite in Championship con 10 gol e 6 assist . Con la maglia del Watford ha giocato al momento 131 partite con 34 gol e 24 assist. In Francia, tra Rennes e Metz, ha giocato 110 partite con 23 gol e 21 assist. Numeri interessanti per un giocatore classe 1998 che ha esperienza internazionale. Nella Nazionale maggiore del Senegal ha totalizzato 52 presenza con 11 gol.

Ruolo e valore

Sarr è un calciatore che gioca perlopiù a destra nonostante il suo piede preferito sia proprio il destro, quindi non gioca a 'piede incrociato'. È un giocatore che corre molto bene con le sue lunghe leve e riesce a mettere al centro dell'area interessanti cross. Sa accelerare benissimo e buttarsi negli spazi, diventando un possibile pericolo della difesa in profondità. Pericolosissimo in transizione e contropiede proprio grazie a queste sue caratteristiche. Ha anche buone doti realizzate e potrebbe giocare anche come punta veloce. Al Milan potrebbe partire titolare proprio a destra e ricoprire anche il ruolo da jolly di Rebic. Al momento il sito transfermarkt lo valuta 20 milioni, con il contratto con il Watford in scadenza nel 2024.