Calciomercato Milan – Zaniolo fuori dagli obiettivi | PM NEWS

Il calciomercato del Milan potrebbe essere etramamente importante per il futuro del club. Il cambio in dirigenza ha partato al 'comando' delle operazioni Moncada e Furlani con un ruolo di maggiore importanza di Stefano Pioli, che consiglierà giocatori e parlerà direttamente con gli operatori di mercato. Per questo alcuni obiettivi che prima rientravano nella lista di Maldini e Massara , potrebbero non comparire nelle idee della nuova dirigenza del Milan.

Calciomercato Milan, Zaniolo non un obiettivo

Secondo quanto risulta con il cambio di strategia e di dirigenza, Nicolò Zaniolo non rientra più nei piani del calciomercato del Milan. L'ex calciatore della Roma era un profilo seguito da Maldini che spingeva per prenderlo. Zaniolo è stato vicino ai rossoneri sul finale del calciomercato invervale poi non si è trovato l'accordo con i giallorossi. L'esterno italiano si è trasferito sul gong al Galatasaray in Turchia.Via Maldini: bordata di Ancelotti al Milan >>>