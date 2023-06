Ancelotti: “Maldini è storia e memoria del Milan: via senza rispetto”

Quindi, Ancelotti ha lanciato una bordata a Cardinale: " I club di football che pensano di fare business al di sopra dello spirito sportivo sono destinati a fallire . Il mecenatismo non ha più il significato di prima, ma l’affarismo è negativo". In merito al suo futuro professionale e, nello specifico, alla possibilità di lasciare i 'Blancos' per allenare il Brasile , Ancelotti ha aggiunto: " Sto bene a Madrid, ho un rapporto splendido con Florentino Pérez , la vita qui è magica. Non smetto e poi è veramente difficile trovare qualcosa di migliore del Real ".

"Razzismo? L'odio va combattuto. Sarà un processo lungo"

Infine, l'ex calciatore (1987-1992) e allenatore (2001-2009) del Diavolo, in merito agli episodi di razzismo contro un suo giocatore, Vinícius Júnior, ha chiosato: "Non posso accettare che lo stadio sia diventato l'ambiente più ostile di tutto e di tutti. Non posso accettare questo clima di odio, per la pelle, per la religione, per l'etnia di un calciatore o di un allenatore. Nei quattro anni vissuti in Inghilterra non ho ricordi di insulti alla persona, fischi sì, cori anche, mai però un attacco personale, l'odio va combattuto, sarà un processo lungo".